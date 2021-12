Wahl 2022 : FDP-Chef Thomas Beckmann will Quickborner Bürgermeister werden

Bei der Bürgermeisterwahl 2016 verlor FDP-Landtagsabgeordnete Annabell Krämer gegen Amtsinhaber Thomas Köppl (CDU). Nun tritt im Rennen um das Spitzenamt im nächsten Jahr wieder ein Liberaler an. Wer ist Thomas Beckmann?

Quickborn | Fünf Monate vor der Bürgermeisterwahl in Quickborn steht jetzt der erste Kandidat für das Spitzenamt im Rathaus fest: Die FDP wird ihren Parteichef Thomas Beckmann ins Rennen schicken. Darauf verständigten sich die Mitglieder während ihres Ortsparteitages am Montag (6. Dezember). Wer ist der Mann, der unter Umständen Amtsinhaber Thomas Köppl (CDU) her...

