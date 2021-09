Ausstellung in der VHS : Erste Vernissage zeigt Aquarelle des Quickborners Jürgen Klatte

Seit April dieses Jahren hängen die Bilder des Quickborner Künstlers bereits in den Räumen der Volkshochschule. Jetzt wurde die Ausstellung offiziell eröffnet.

Quickborn | „Der Betrachter soll meine Bilder mit seinen Gefühlen zu Ende malen“, wünscht sich der Künstler Jürgen Klatte für seine Werke. Das konnte der gebürtige Rheinländer einem ausgewählten Publikum in Quickborn jetzt endlich persönlich sagen. Denn obwohl rund 40 seiner Aquarelle bereits seit April in den Räumen der Volkshochschule (VHS) am Forum hängen, hab...

