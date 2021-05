Feuerwehr Quickborn : Neues Einsatzfahrzeug löst Konzert der Martinshörner aus

Am Freitag (28. Mai) ist ein neues Feuerwehrfahrzeug in Quickborn eingetroffen. Es ergänzt den Fuhrpark, damit in Zukunft auch Fahrzeuge für die zweite Wache zur Verfügung stehen.

Quickborn | Seit Freitag (28. Mai) hat die Quickborner Feuerwehr ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20. Es soll den Fuhrpark ergänzen. Das moderne Fahrzeug wird am Standort in Quickborn-Ort bleiben, während das bisherige Fahrzeug für den Erstangriff einmal in die neu zu bauende Feuerwache am Standort Quickborn-Ost verlegt werden soll. Begrüßt wurde der N...

