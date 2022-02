Quickborn und Umland : Bürgermeister treffen Peter Lehnert: Kinderbetreuung als Defizit-Falle

In Bönningstedt, Hasloh und Quickborn wächst der Unmut über mangelnde Unterstützung durch den Bund bei der Finanzierung der Kinderbetreuung. Sie gilt als Schuldentreiber. Kann das Land helfen?

Quickborn/Hasloh/Bönningstedt | Wenn Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) und seine Amtskollegen aus Bönningstedt und Hasloh, Rolf Lammert (CDU) und Kay Löhr (FDP), das jährliche Defizit in der Kinderbetreuung in ihren Kommunen beziffern sollen, warten sie mit hohen Summen auf: 8 bis 9 Millionen Euro sind es in Quickborn, 2 Millionen Euro in Bönningstedt, 1 Million Euro in Ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.