Quickborn : Die Angst der Politik vor einer Baumschutzsatzung

Der Vorstoß von Bündnis 90/Die Grünen für eine Baumschutzsatzung in Quickborn ist vorerst erneut gescheitert. Das Thema kommt seit 20 Jahren immer wieder auf die Tagesordnung. Nun soll es eine Arbeitsgruppe richten.

Quickborn | In Quickborn wird es zunächst weiter keine Baumschutzsatzung geben. Die Fraktionen verständigten sich zuletzt nach eher zähen politischen Verhandlungen auf einen von der CDU vorgeschlagenen Kompromiss. Er sieht vor, dass die Parteien ihre Vertreter in eine Arbeitsgruppe nach dem Vorbild der AG Klima- und Umweltschutz entsenden. In dem Gremium sollen d...

