Freizeitangebot : Trendsport: Bekommt Quickborn eine Anlage für Skater und BMX-Fahrer?

Noch stehen die Überlegungen ganz am Anfang. Eine entsprechende Szene gibt es in Quickborn und dem Umland allerdings schon länger. Und sie wird größer.

Quickborn | Wenn das Team der Quickborner Stadtjugendpflege den alljährlichen Ausflug in die Thomas-i-Punkt-Halle in Hamburg-Hammerbrook plant, gehen die Plätze in Rekordgeschwindigkeit weg. Die Halle ist seit Jahren ein angesagter Treffpunkt für Inliner und Skateboarder. Wenn eben dieses Team die BMX-Fahrer aus der Region einmal im Jahr zu einer großen Show auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.