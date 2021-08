Zwölf Monate Party in 2023 : Quickborn: Bürger können den Geburtstag ihrer Stadt mitgestalten

2023 und 2024 sind seit der ersten urkundlichen Erwähnung Quickborns 700 Jahre und seit der Verleihung der Stadtrechte 50 Jahre vergangenen. Das wird gefeiert.

Quickborn | Quickborn ist die Stadt des Himmelmoores, der historischen Chaussee von Altona nach Kiel, der alten Marienkirche und mit drei vollkommen unterschiedlichen Ortsteilen. Was sie in der Gegenwart ausmacht, hat sich in ihrer langen Vergangenheit geformt, ausgeprägt und entwickelt. Das ist nicht nur einen genaueren Blick wert, sondern verdient auch, gewürdi...

