Buchladen in Quickborn : Selma Theophil geht in Ruhestand – und will zum Abschied eine Tür mitnehmen

Ihr Buchladen ist anders, einzigartig, ein Seelenort: Nun hört Selma Theophil auf und übergibt ihren Laden in der Quickborner Klöngasse an ihre Nachfolger.

Quickborn | Bei oberflächlicher Betrachtung ist es einfach nur eine Tür – aus Holz, schmal, alt und mit deutlichen Gebrauchsspuren. Wohin sie führt? Unwesentlich. Wichtig ist ihre Botschaft, das, was sie so besonders, ja sogar einzigartig macht. Ihre Vorderseite wurde als Leinwand genutzt. 40 Jahre ist das her. Damals malte Jaime Gandarillas, ein Chilene, das Tit...

