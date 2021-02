Mit 1,9 Promille : Unfall in Quickborn: Betrunkener Norderstedter kracht in wartendes Fahrzeug

Der 45-Jährige fuhr an einer Kreuzung mit seinem Auto in das einer 27-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Quickborn/Norderstedt | Die Polizei hat am Donnerstag (25. Februar) einen 45-jährigen Norderstedter in Quickborn geschnappt, der alkoholisiert Auto gefahren ist. Er krachte in ein voraus wartendes Fahrzeug einer 27-jährigen Hamburgerin. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. ...

