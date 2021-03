Feuerwehr Quickborn : Das sind die beiden großen Aufgaben von Wido Schön als alter und neuer Wehrführer

Nach seiner Wiederwahl kündigte er an, den Bau einer zweiten Wache in Quickborn-Heide vorantreiben zu wollen.

Quickborn | Der Bau der neuen Feuerwehrwache in Quickborn-Heide und die Förderung des Führungsnachwuchses: Das sind die zwei großen Ziele von Wido Schön für die nächsten sechs Jahre. Am Sonnabend (6. März) wurde der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn mit einer Wahlbeteiligung von mehr als 90 Prozent in seine zweite Amtsperiode gewählt. Die D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.