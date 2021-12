Quickborns Prestige-Projekt : Bau der Polizeiwache: Speziell herausfordernd für Planer

An der Marktstraße im Zentrum von Quickborn entstehen in 2022 rund 70 Wohnungen und eine neue Polizeiwache. Das macht das Projekt ebenso ungewöhnlich wie herausfordernd.

Quickborn | Es fing klein an, war am Anfang kaum mehr als eine vage Idee, ein Herzenswunsch. Dann kamen Appelle und politische Forderungen – von Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) etwa, dem damals noch existierenden Stadtmarketingverein und der SPD: Die Polizeiwache von Quickborn muss zurück ins Zentrum. Das war 2017 und 2018, schon einige Jahre her also. Planun...

