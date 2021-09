Unfall am helllichten Tag : Audi-Fahrer kracht in Quickborn gegen Stromkasten – Polizei sucht Zeugen

Am Sonnabend ist der Fahrer eines Audi Q5 gegen einen Stromverteilerkasten in Quickborn gekracht. Anschließend ist er weitergefahren. Die Polizei entdeckte das Fahrzeug auf einem Supermarkt-Parkplatz.

von Caroline Warmuth

06. September 2021, 14:42 Uhr

Quickborn | In Quickborn ist es Sonnabendvormittag (4. September) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Wie die Polizei am Montag (6. September) mitteilte, ereignete sich der Unfall am Amselweg, auf Höhe des Drosselwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um den Fahrer eines dunkelgrauen Audi Q5 handeln. Er hat zwischen 9 und 10.30 Uhr einen Stromverteilerkasten angefahren.

Audi auf Supermarkt-Parkplatz entdeckt

Nur kurze Zeit später sind die Polizisten zu einem weiteren Verkehrsunfall auf Quickborner Gebiet gerufen worden. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Feldbehnstraße entdeckten sie dabei schließlich gegen 10.44 Uhr einen solchen Audi fest und ordneten diesem die am Amselweg zurückgebliebenen Karosserieteile zu.

Nach ersten Einschätzungen könnte der Fahrer bei dem Zusammenprall mit dem Stromverteilerkasten betrunken gewesen sein. Nun sind die Beamten auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall am Amselweg beobachtet haben und bitten unter der Rufnummer (04106) 63000 um sachdienliche Hinweise.