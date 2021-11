Teleskop für Elsensee-Gymnasium : Wenn auf dem Jupiter ein Wirbelsturm tobt, schaut Quickborn zu

Erst stand es am Max-Planck-Institut in Hamburg, jetzt in einem Quickborner Gymnasium. Und auch die Schweiz spielt eine Rolle beim Umzug des Teleskops Celestron C 11.

Quickborn | Das imposante Gerät hört auf den technisch-nüchternen Namen „Celestron C 11“. Es könnte einen klangvolleren haben, etwa wie sein zugegebenermaßen deutlich leistungsfähigerer Kollege, den NASA und European Space Agency (ESA) gemeinsam entwickelten und Anfang der 1990er Jahre in Dienst stellten: Hubble. Aber auch ohne diesen verspielten Schnörkel hat es...

