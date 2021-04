Einzigartig im Kreis Pinneberg : Quickborn: GAB beginnt mit Arbeiten für Recyclinghof in der Güttloh

Vorangegangen sind gut zwei Jahre dauernde Vorplanungen, in denen es auch um die Frage der Verkehrslenkung ging.

Quickborn | Am Montag (12. April) beginnen die Arbeiten für eine neue Wertstoffannahmestelle an der Güttloh in Quickborn. Das hat die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung des Kreises Pinneberg (GAB) jetzt mitgeteilt und bestätigt, dass sie in ihrer Form bislang einmalig im Kreis Pinneberg ist. Demnach sollen die Arbeiten voraussichtlich Ende Mai...

