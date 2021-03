Polizei sucht Zeugen : Mit Waffe: 15-Jähriger überfällt Tankstelle in Quickborn

Der Jugendliche bedrohte einen Mitarbeiter der Tankstelle und forderte die Herausgabe von Bargeld.

von Caroline Hofmann

19. März 2021, 16:39 Uhr

Quickborn | Ein 15 Jahre alter Jugendlicher hat am Donnerstag (18. März) gegen 22 Uhr eine Tankstelle am Harksheider Weg in Quickborn (Kreis Pinneberg) ausgeraubt. Dabei bedrohte er den Angestellten mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld, wie Polizei-Pressesprecher Kai Hädicke-Schories mitteilte.

Waffe und Bargeld wurden sichergestellt

Mit einer geringen Menge Bargeld ergriff der 15-Jährige dann die Flucht, konnte aber wenig später von Streifenwagenbesatzungen der Polizei festgenommen werden. Sowohl die Waffe als auch die Beute konnten sichergestellt werden. „Der bereits polizeibekannte Jugendliche aus dem Kreis Pinneberg wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer Wohneinrichtung gegeben“, erläuterte Hädicke-Schories.

Gab es einen Mittäter?

Die Pinneberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nun aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Hinweisen zu möglichen Mittätern und dem Verbleib von Bekleidungsgegenständen. Der Jugendliche muss diese bei seiner Flucht wohl entsorgt haben.

Wer am Donnerstagabend im Umfeld des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet hat, möge sich mit der Polizei unter der Rufnummer (04101) 2020 in Verbindung setzen.