Bönningstedt : Wohnungsbau an der Bahnhofstraße: Anwohner wollen Bürgerentscheid

Das Großbauprojekt an der Bahnhofstraße in Bönningstedt bleibt umstritten. Nachdem Bürger in der Vergangenheit ihre Bedenken geäußert haben, folgt nun ein Bürgerbegehren. Was das bedeutet.

Bönningstedt | Das Wohnungsbauprojekt an der Bahnhofs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.