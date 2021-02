Angebliche Corona-Befragung : Fake-Mitarbeiter der Stadt: Quickborner Polizei warnt vor Trickbetrüger

Ein Mann gibt im Gespräch mit einer Seniorin vor, eine Befragung durchzuführen. Doch die Frau geht nicht darauf ein.

Avatar_shz von Claudia Ellersiek

03. Februar 2021, 14:14 Uhr

Quickborn | Die Polizei ist auf der Suche nach einem mutmaßlichen Trickbetrüger, der angibt, als Mitarbeiter der Stadt Quickborn eine Befragung zum Thema Corona durchzuführen. Noch steht nicht fest, was er damit bezweckt, aber laut Polizeisprecher Lars Brockmann ist nicht auszuschließen, dass der Mann die Kontaktaufnahme nutzen will, um an die Wertsachen seiner Gesprächspartner zu kommen.

Kein Ausweis, kein Gespräch

Am Mittwoch (3. Februar) gegen 9 Uhr klingelte der Mann an der Tür einer älteren Dame in der Straße Klingenberg in Quickborn und trug sein Anliegen vor. „Sie reagierte genau richtig und fragte nach dem Ausweis, den der Unbekannte nicht vorweisen konnte oder wollte“, so Brockmann. Die Seniorin lehnte die Teilnahme daraufhin ab und beendete das Gespräch.

Die anschließende Rückfrage der Rentnerin im Quickborner Rathaus bestätigte ihren Verdacht, dass es sich um einen Betrüger gehandelt haben könnte. Dort erfuhr sie nach Angaben von Brockmann, dass die Stadt keine Befragung in Auftrag gegeben hat, und informierte die Polizei.

Eine Streife der Polizeistation Quickborn konnte den Unbekannten nicht mehr antreffen. Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Nun sucht die Polizei nach Zeugen und warnt vor weiteren Kontaktaufnahmen mit der gleichen Masche. Der unbekannte Mann wird als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von untersetzter Statur beschrieben. Er hat ein rundliches Gesicht, auffallend kurze Haare und trug zum Zeitpunkt des Gesprächs einen nicht der Witterung angepassten dunklen Sommerblouson. Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten unter Telefon (04106) 63000 entgegen.