Polizei sucht Zeugen : Falsche Gärtner zocken 86-jährigen Norderstedter ab

Um die Gärtner zu bezahlen, hat der Rentner gutgläubig seine EC-Karte und Pin herausgegeben.

Avatar_shz von Caroline Hofmann

22. Januar 2021, 16:30 Uhr

Norderstedt | Dreiste Abzocke: Ein Rentner aus Norderstedt ist am Montag (11. Januar) Opfer von unseriösen Gärtnern geworden. Wie Polizeisprecherin Sandra Firsching am Freitag (22. Januar) mitteilte, klingelten drei Männer an der Haustür des 86-Jährigen am Heidehofweg und boten ihre Arbeiten als Garten- und Landschaftsbauer an.

Der Rentner nahm das Angebot an und sie einigten sich auf einen Preis. Nachdem die Arbeiten erledigt waren, teilte einer der falschen Gärtner mit, dass der Abtransport erst erfolgen könne, sobald der vereinbarte Preis gezahlt werde.

Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich

„Da der Rentner kein Bargeld im Haus hatte, händigte er gutgläubig seine EC-Karte mit PIN aus und erlaubte ihm, das Geld in seinem Namen abzuheben“, schilderte Firsching. Als der falsche Gärtner dann die Karte zurückgab, erklärte er, er habe kein Bargeld abheben können. Erst am Abend bemerkte der 86-Jährige dann, dass die Karte nicht mehr in seinem Wohnraum lag und verständigte seine Bank. „Hier stellte sich dann heraus, dass mit seiner EC-Karte mehrere Abhebungen getätigt wurden und ihm ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden ist“, so Firsching.

So sahen die Täter aus:

Von dem Gärtner fehlte anschließend jede Spur. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Die drei Männer waren alle etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,70 und 180 Meter groß und hatten dunkles Haar. Sie trugen alle grüne Arbeitshosen und dunkle Basecaps. Vermutlich waren sie mit einem weißen Kastenwagen unterwegs.

Wer hat etwas gesehen?

Wer an dem Tag etwas Auffälliges beobachtet hat, oder wer selbst bereits Opfer dieser falschen Gärtner geworden ist, möge sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (040) 528060 entgegen.