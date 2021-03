Polizei sucht nach Zeugen : Wert von 100.000 Euro: Diebe stehlen teuren Range Rover in Norderstedt

Ein Fahrzeug im Wert von bis zu 100.000 Euro ist gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

von Janina Schmidt

09. März 2021, 18:00 Uhr

Norderstedt | In der Nacht zu Dienstag (9. März) ist ein hochwertiger Range Rover in Norderstedt (Kreis Segeberg) gestohlen worden. Das Fahrzeug hat einen Neuwert von etwa 100.000 Euro. Der Halter hatte den Wagen am Montagabend (8. März) gegen 22 Uhr in der Poppenbüttler Straße zwischen der Böttgerstraße und der Glashütter Landstraße geparkt. Am nächsten Morgen war das Auto verschwunden und wurde als gestohlen gemeldet.

Auffällig: Metallic-Lackierung und schwarzes Dach

Von den Tätern fehlt jede Spur. Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Der Range Rover hat eine hellblaue Metallic-Lackierung und ein schwarzes Dach. Es fährt unter einem Hamburger Kennzeichen.

Beamte des Norderstedter Polizeireviers haben die Anzeige aufgenommen und fahnden nun nach den Tätern. In diesem Zusammenhang suchen sie auch nach Zeugen, die im Bereich der Poppenbüttler Straße etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugen geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (040) 528060 entgegen.