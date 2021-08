Haltestelle beschmiert : Polizei nimmt junge Sprayer aus Norderstedt und Quickborn fest

Offenbar haben sich die Männer so auffällig benommen, dass eine Zeugin die Polizei alarmierte. Vor Ort wurden zwei Quickborner und ein Norderstedter festgenommen.

Norderstedt | In Norderstedt hat die Polizei am späten Montagabend (30. August) drei Graffiti-Sprayer festgenommen, die sich gerade an einer Bushaltestelle zu schaffen machten. Eine Zeugin meldete den Beamten gegen 22.50 Uhr, dass sich an der Haltestelle an der Tannenhofstraße die drei Jugendlichen verdächtig verhielten, teilte Polizeisprecher Christian Hesse mit. ...

