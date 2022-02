Fund am Bahnhof Meeschensee : Fahrrad mit „Corona“-Schriftzug: Norderstedter Polizei sucht Besitzer

Die Polizei hat in Norderstedt ein vermutlich gestohlenes Damen-Fahrrad sichergestellt und sucht nun den Besitzer.

Norderstedt | Ein Fahrradbesitzer hat am 1. Januar sein gestohlenes Fahrrad am Bahnhof Meeschensee in Norderstedt wiedergefunden. Dieses war, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Mittwoch (16. Februar) mitteilte, mit einem anderen Fahrrad zusammen angeschlossen. Die Polizei händigte das gestohlene Fahrrad aus und stellte das andere sicher. „Das sichergestell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.