Halstenbek : Politik einig: Standort Altonaer Straße bleibt Flüchtlingsunterkunft

Die Halstenbeker Gemeindevertreter sind sich einig: Der Standort für die mobilen Häuser am Krupunder See ist alternativlos.

Halstenbek | Es hört sich an wie ein Versprechen, das die Halstenbeker Politik den Anwohnern der Altonaer Straße in der Nähe des Krupunder Sees allerdings bereits 1990 einmal gegeben haben. Ein Mehrheitsbeschluss der Halstenbeker Gemeindevertreter lautete wie damals auch wieder am Montag (27. September): „Wir behalten den Standort an der Altonaer Straße als Flücht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.