Friedenslicht ist angekommen : Pfadfinder knüpfen das Friedensnetz mit Quickborns Bürgermeister

Das Friedenslicht hat einen weiten Weg hinter sich. Von Bethlehem ging es nach Hamburg und von dort aus reisten die Pfadfinder nach Quickborn.

Quickborn | Ganz früh morgens kamen sie bereits im Quickborner Rathaus an: Thomas, Elisa, Ludger Ecke, Fahrtenname „Lui“ und Lukas Hodel, „Kami“ von den Pfadfindern des Stammes Digna Ochoa der Katholischen Kirche St. Marien in Quickborn haben das Friedenslicht in die Stadt gebracht. Ein Netz, das alle verbindet und jeden auffängt Vor Ort knüpften sie mit Bü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.