Bei Quickborn : Peugeot ausgebrannt: A7 in Richtung Hamburg am Morgen gesperrt

Während des Einsatzes der Quickborner Feuerwehr am Freitagmorgen (6. August) staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Süden auf mehreren Kilometern Länge.

Quickborn | Am Freitagmorgen (6. August) gegen 7 Uhr ist ein Peugeot Sport auf der Autobahn 7 in Höhe Quickborn vollständig ausgebrannt. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug nach Angaben eines Sprechers des Polizei-Autobahnreviers Neumünster rechtzeitig zum Stehen bringen und sich retten. Der Vorfall sorgte für einen langen Rückstau. Plötzlich Rauch und Hitze im In...

