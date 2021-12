Corona im Kreis Segeberg : Immer mehr Omikron-Verdachtsfälle – jetzt auch Schulen und Kitas betroffen

Die Zahl der Menschen im Kreis Segeberg, bei denen der Verdacht einer Infektion mit der Omikron-Variante besteht, steigt rasant. Besonders hart trifft es derzeit Norderstedt und Ellerau.

Ellerau/Norderstedt | Nach Informationen von shz.de ist die Omikron-Variante auch im Kreis Segeberg weiter auf dem Vormarsch. Wie der Sprecher der Kreisverwaltung, Robert Tschuschke, am Montag (20. Dezember) mitteilte, gibt es nun auch Verdachtsfälle in Kaltenkirchen, Norderstedt und Ellerau. Schulen in Norderstedt betroffen Besonders schwer hat es demnach zwei Schul...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.