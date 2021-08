Internationaler Wettbewerb : Norderstedterin Dagmar Meyer gewinnt den Speaker Award

Die Norderstedterin Dagmar Meyer hat den Speaker Award beim internationalen Speaker Slam in Mastershausen gewonnen. Dort wurde zudem ein Weltrekord aufgestellt.

Norderstedt | „Wenn man zuhört, sind vier Minuten lang. Wenn man redet, sind vier Minuten nichts. Die sind ruckzuck weg“, sagt Dagmar Meyer. So viel Zeit hatte die Norderstedterin, um beim internationalen Speaker Slam in Mastershausen in Rheinland-Pfalz mit ihrer Rede zu überzeugen. „Ich halte in Unternehmen oft 30 Minuten Impulse, aber auch Vorträge von eineinhalb...

