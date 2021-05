Norderstedt/Henstedt-Ulzburg : 28-Jähriger nach Tankbetrug mit gestohlenem Kennzeichen geschnappt

Der festgenommene Norderstedter muss sich auch noch wegen weiterer Delikte verantworten.

Norderstedt | Erst hat er an einem Auto das Kennzeichen mit einem gestohlenen ausgetauscht und anschließend die Tankrechnung nicht bezahlt: Die Polizei hat am Donnerstag (6. Mai) einen 28 Jahre alten Norderstedter festgenommen. Polizei schnappte den Norderstedter Ein Zeuge hatte gemeldet, dass der Mann zuvor bei einem BMW im Kiefernweg in Henstedt-Ulzburg die...

