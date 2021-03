Im Suff auf der Bundesstraße : Norderstedter Polizei stoppt sturzbetrunkene 84-Jährige aus Hamburg

Die Seniorin war so stark alkoholisiert, dass eine Atemmessung durch die Polizei nicht möglich gewesen ist.

Norderstedt | Die Polizei in Norderstedt hat am Donnerstag (25. März) in der Segeberger Chaussee ein Auto gestoppt, das von einer vollkommen betrunkenen Frau gesteuert wurde. Das hat Polizeisprecher Kai Hädicke-Schories bestätigt. Die 84-Jährige war demnach in einem dermaßen desolaten Zustand, dass die Messung des Atemalkoholgehalts nicht möglich war. In den Geg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.