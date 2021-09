Auch Quickborn profitiert : Weiter nach Norden: Norderstedter Politik stimmt für Verlängerung der U1

Die einzige U-Bahn-Linie in Schleswig-Holstein soll verlängert werden. Drei weitere Haltestellen in Richtung Norden würden für die Linie hinzukommen. Dafür will die Stadt viel Geld investieren.

Norderstedt | Die Norderstedter Stadtvertretung hat den Weg für die Verlängerung der U1 frei gemacht. Demnach könnte die U-Bahn-Linie schon bald nicht mehr nur bis Norderstedt-Mitte fahren, sondern über drei weitere Stationen bis an den Haltepunkt U1/A2 Quickborner Straße. Damit würde für Nutzer das Umsteigen in die AKN entfallen, um weiter in den Norden der Stadt ...

