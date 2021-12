Norderstedt und Kaltenkirchen : Mehrere Geldbörsen gestohlen: Polizei warnt vor Taschendieben

An nur einem Tag sind im Segeberger Kreisgebiet gleich fünf Frauen bestohlen worden. Jedes Mal wurde das Portemonnaie geklaut. Die Diebe haben vor allem in Geschäften und Supermärkten zugeschlagen.

Norderstedt/Kreis Segeberg | Die Polizei warnt vor Taschendieben in Norderstedt, Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg. In allen drei Städten haben bislang Unbekannte innerhalb eines Tages, am Mittwoch (8. Dezember), gleich mehrmals zugeschlagen. Immer waren es Frauen, die bestohlen wurden. Der Großteil der Diebstähle ereignete sich nach Angaben von Polizeisprecher Lars Brockmann in...

