Wiederholter Vandalismus : Spülmittel hineingekippt: Norderstedt schaltet Figurenbrunnen ab

Insgesamt viermal haben Unbekannte seifenhaltige Mittel in den Brunnen geschüttet. Die erheblichen Reinigungs- und Sanierungskosten kann die Stadt nicht mehr rechtfertigen. Deshalb hat sie jetzt die Reißleine gezogen.

Norderstedt | Nachdem der Figurenbrunnen am ZOB in Norderstedt-Mitte erneut mit Spülmittel verunreinigt worden ist, zieht die Stadt jetzt die Reißleine und schaltet ihn vorerst komplett ab. Den Grund für diese Maßnahme nennt Pressesprecher Bernd-Olaf Struppek: „Es war zum wiederholten Male zu Vandalismus in Form mutwilliger Verunreinigung des Brunnens gekommen.“ Zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.