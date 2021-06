Obst für alle : Norderstedt pflanzt Beerensträucher zum Selberpflücken

Zuletzt hatte die Stadt bereits zahlreiche Obstbäume zum Selberpflücken ins Erdreich gesetzt.

Norderstedt | Norderstedt setzt ein weiteres Zeichen in Sachen Naturschutz. Die Stadt hat in den vergangenen Wochen im Stadtgebiet mehrere Obstbäume zum Selberpflücken gepflanzt. Naschen ist dort ausdrücklich erwünscht. Jetzt beteiligt sich Norderstedt auch an der Aktion „Obst für alle“ und weitet damit das Angebot noch aus. Zu den Obstbäumen kommen jetzt noch Beer...

