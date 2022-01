Große Sportveranstaltung : Norderstedt ist Gastgeber-Stadt für Special Olympics World Games 2023

Bei den Special Olympics World Games in Deutschland treten Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Sportwettkämpfen gegeneinander an. Zuvor besuchen sie noch diverse Host Towns.

Norderstedt | Norderstedt setzt ein Zeichen für mehr Inklusion. Die Chance dazu bekommt die Stadt im Kreis Segeberg, da sie eine von insgesamt 216 deutschlandweit ist, die Host Town (Gastgeber-Stadt) für die Special Olympics World Games 2023 in Berlin sein darf. Heißt: Bevor die Teilnehmer der weltweit größten Sport-Veranstaltung für Menschen mit geistiger und mehr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.