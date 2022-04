Kripo Norderstedt ermittelt : Einsatz in frühen Morgenstunden – Wohnmobil und Anhänger brennen ab

Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Brandort in Norderstedt eintrafen, stand das Wohnmobil bereits in Flammen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache und Sachschadenshöhe.

Norderstedt | In den frühen Morgenstunden am Freitag (1. April) ist in Norderstedt ein Wohnmobil samt Anhänger abgebrannt. Das teilte Polizeisprecher Lars Brockmann mit. Demnach meldeten Zeugen gegen 4.45 Uhr den Brand am Elisabeth-Schwarzhaupt-Kamp in Norderstedt-Mitte. Feuerwehr löschte den Brand Als die Einsatzkräfte dort ankamen stand das Wohnmobil bereit...

