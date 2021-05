Polizei sucht Zeugen : Norderstedt: Diebe stehlen Werkzeuge und Baumaschinen

Die Täter kamen am Wochenende. Erst am 10. Mai hat ein Angestellter einer Baufirma den Diebstahl bemerkt.

Avatar_shz von Caroline Hofmann

11. Mai 2021, 17:02 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt sind bislang Unbekannte in einen Bauwagen eingebrochen und haben darin gelagerte Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen. Das teilte Polizei-Pressesprecher Kai Hädicke-Schories mit. Demnach müssen der oder die Täter in der Zeit vom 8. bis 10. Mai, 6 Uhr, zugeschlagen haben.

Beute hatte Wert von mehreren tausend Euro

Der graue Bauwagen stand in dem Neubaugebiet im Rosmarinweg in Norderstedt. Die gestohlenen Werkzeuge und Baumaschinen hatten nach offiziellen Angaben einen Wert von mehreren tausend Euro. Ein Angestellter einer Baufirma bemerkte die Tat erst am Morgen des 10. Mai.

Die Polizei ist in diesem Zusammenhang nun auf der Suche nach Zeugen, die in dem Tatzeitraum und im Bereich der anliegenden Straßen Horst-Embacher-Allee und Buschweg etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Rufnummer (040) 528060 entgegen.