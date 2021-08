Norderstedt : Vier Promille: Mann kippt sturzbetrunken vom Fahrrad

Einer Pinneberger Polizeistreife fiel der 37-Jährige in Norderstedt wegen seiner Fahrweise auf. Er war auf seinem Fahrrad in Schlangenlinien unterwegs.

Norderstedt | In der Nacht zu Dienstag (17. August) hat eine Streife des Kriminaldauerdienstes Pinneberg in Norderstedt einen Radfahrer mit mehr als vier Promille Alkohol im Blut aus dem Verkehr gezogen. Das hat Polizeisprecher Lars Brockmann wenige Stunden nach dem Vorfall in einer Mitteilung bestätigt. Kurz vor der Ampelanlage der Kreuzung Niendorfer Straße / O...

