Norderstedt : Aufmerksame Zeugin vereitelt Einbruch in Einfamilienhaus

Zwei Männer haben versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus in Norderstedt zu verschaffen. Dabei waren sie so laut, dass eine Passantin aufmerksam wurde.

Norderstedt | Hätte sie die Geräusche von einem Grundstück nicht gehört, wären zwei Personen vermutlich in ein Einfamilienhaus in Norderstedt eingebrochen. Doch die Zeugin hat die verdächtigen Geräusche am Hirtenstieg vernommen und verhinderte so die Tat. Wie Polizeipressesprecherin Sandra Firsching mitteilte, hatten die beiden Täter am Mittwoch (13. April) vers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.