Nach Großeinsatz : Ursache für Brand in Norderstedter Obdachlosenheim weiter unklar

Das verheerende Feuer hatte die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in der Lawaetzstraße vollständig zerstört. Auch fahrlässige Brandstiftung ist Gegenteil der Ermittlungen.

Norderstedt | Eine Woche nach dem verheerenden Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete und Wohnungslose in Norderstedt ist die Brandursache noch immer nicht abschließend geklärt. Fahrlässige Brandstiftung kann nach offiziellen Angaben weiter nicht ausgeschlossen werden. Großbrand in der Lawaetzstraße Am Donnerstag (15. Juli) ist das Gebäude in der Lawaetzst...

