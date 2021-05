Polizei bittet um Hinweise : E-Scooter-Fahrer bedroht zwei Norderstedter mit einer Schusswaffe

Erst beschimpfte er die beiden jungen Männer, dann zog er plötzlich die Waffe aus seinem Hosenbund.

von Caroline Hofmann

19. Mai 2021, 15:06 Uhr

Norderstedt | Zwei junge Männer sind am Samstag (15. Mai) in Norderstedt von einem unbekannten Scooter-Fahrer mit einer Schusswaffe bedroht worden. Wie Polizeisprecher Kai Hädicke-Schories am Mittwoch (19. Mai) mitteilte, waren die beiden Männer (26 und 28 Jahre alt) gegen 20.25 Uhr in der Nähe des Kreisverkehrs Berliner Allee, Ochsenzoller Straße unterwegs. „Ein auf dem Gehweg aus Richtung Berliner Allee vorbeifahrender Scooter-Fahrer stoppte unvermittelt und beschimpfte die Norderstedter“, schilderte Hädicke-Schories.

Polizei über Notrufknopf alarmiert

Im weiteren Verlauf zog der Unbekannte dann plötzlich eine schwarze Schusswaffe aus seinem Hosenbund und bedrohte die Männer. Die beiden Norderstedter reagierten schnell und drückten augenblicklich den Notrufknopf in ihrem Smartphone um die Polizei zu alarmieren. Als der Täter dies bemerkte, ergriff er umgehend die Flucht in Richtung der Esso-Tankstelle.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Der Beschuldigte ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er trug dunkelblonde, kurze Haare sowie dunkle Kleidung, unter anderem einen dunkelblauen Fleece-Pullover.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Unbekannten und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Mann gesehen hat, möge sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer (040) 528060 melden.