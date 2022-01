Kripo Norderstedt ermittelt : Unbekannte stehlen Regen-Fallrohr und lösen weitere Schrauben

Offenbar hatten die Täter geplant, noch weitere Rohre mitgehen zu lassen. Sie hatten schon die nötigen Schrauben an Rohren gelöst, sahen dann aber offenbar davon ab.

Norderstedt | Da staunten die Beamten der Polizei vermutlich nicht schlecht: In Norderstedt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag (7. bis 8. Januar) ein Regen-Fallrohr gestohlen worden. Wie Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizei, mitteilte, haben die Diebe es von einem Wohn- und Geschäftshaus am Görlitzer Weg entfernt. Schrauben an weiteren Rohren gelöst ...

