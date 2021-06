Polizei sucht Zeugen : Schon wieder: Unbekannte stehlen Hyundai Kona in Norderstedt

Eine Fahndung verlief bislang erfolglos. Jetzt hoffen die Ermittler der Kripo Pinneberg auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Täter zu schnappen.

29. Juni 2021, 16:09 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt ist wieder ein Auto gestohlen worden. Wie Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann mitteilte, ist es an der Ulzburger Straße am Montagnachmittag (28. Juni) zum Diebstahl eines Hyundai Kona gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um die Täter zu schnappen.

Fahrzeug im Wert von 35.000 Euro

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war das graue Fahrzeug ab etwa 15.30 Uhr auf dem Parkstreifen in Höhe der Breslauer Straße abgestellt. Als der Fahrer gegen 16.50 Uhr zurückkam, stellte er das Fehlen des Autos fest und alarmierte die Polizei.

Eine Fahndung verlief bislang erfolglos. Der Hyundai aus dem Baujahr 2019 hat einen Wert von etwa 35.000 Euro und verfügt über ein Segeberger Kennzeichen. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Ermittler sind unter der Rufnummer (04101) 2020 zu erreichen.