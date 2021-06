Norderstedt : Wieder brechen Unbekannte Container im Hochseilgarten auf

Es ist bereits das zweite Mal in kurzer Zeit, dass Unbekannte in Container des Hochseilgartens einbrechen. Auch dieses Mal haben die Diebe Werkzeug gestohlen.

Caroline Hofmann

07. Juni 2021, 11:28 Uhr

Norderstedt | Nach einem Einbruch in einen Container des Norderstedter Hochseilgartens am Pfingstwochenende (zwischen dem 23. und 24. Mai), meldet die Polizei nun wieder Diebstähle im Stadtwald. Nach Angaben von Polizeisprecher Lars Brockmann sind dort am Wochenende (5. bis 6. Juni) gleich zwei Container aufgebrochen worden.

Werkzeug und Lebensmittel gestohlen

Und wieder war der Hochseilgarten betroffen. „Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gewaltsam in einen Container des Hochseilgartens und in einen als Kiosk genutzten Container beim Streichelzoo ein“, schildert Brockmann.

Die Einbrecher stahlen auch dieses Mal Elektrowerkzeug und Lebensmittel. Bereits am Pfingstwochenende wurden Bargeld sowie Elektrowerkzeug des Herstellers Makita gestohlen.

Die Kripo sucht Zeugen

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Norderstedt. Wer in der besagten Nacht vor Ort etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich mit den Beamten unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.