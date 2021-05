Polizei Norderstedt ermittelt : Unbekannte brechen Container im Hochseilgarten auf

Die Diebe müssen den Container zwischen Sonntagabend und Montagmorgen aufgebrochen haben. Erbeutet haben sie Bargeld und teures Werkzeug.

von Caroline Hofmann

25. Mai 2021, 15:06 Uhr

Norderstedt | Am Pfingstwochenende sind bislang Unbekannte in einen Container des Norderstedter Hochseilgartens in der Straße Am Kulturwerk eingebrochen. Dabei haben sie Bargeld sowie Elektro-Werkzeug (überwiegend vom Hersteller Makita) mitgenommen. Das teilte Polizeisprecher Lars Brockmann am Dienstag (25. Mai) gegenüber shz.de mit.

Die Kripo sucht Zeugen

Demnach haben die Täter zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (23. bis 24. Mai) den Container gewaltsam geöffnet. Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen eine Strafanzeige auf. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Norderstedt. Wer in der besagten Nacht vor Ort etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich mit den Beamten unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.