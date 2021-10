Norderstedt : Reifen zerstochen, Scheiben eingeschlagen – Elf Autos beschädigt

Die Fahrzeuge waren am Gutenbergring abgestellt worden. Dort haben Unbekannte Reifen und Scheiben stark beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Avatar_shz von Caroline Warmuth

20. Oktober 2021, 18:12 Uhr

Norderstedt | Die Kriminalpolizei in Norderstedt ermittelt in Fall von elf beschädigten Fahrzeugen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg mitteilte, sind die geparkten Autos zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag (17. bis 18. Oktober) am Gutenbergring demoliert worden.

Bislang Unbekannte zerstachen bei neun Fahrzeugen die Reifen, bei zwei weiteren waren die hinteren rechten Scheiben beschädigt worden.

Die Kripo ermittelt

Die Polizei grenzt den Tatzeitpunkt zwischen 15 Uhr am Sonntag und 13.30 Uhr am Montag ein. „Die Fahrzeuge waren in Höhe eines Werkzeughandels auf der Fahrbahn geparkt“, erklärt Pressesprecher Lars Brockmann.

Nun hoffe die Kripo auf sachdienliche Hinweise, um die Täter zu schnappen. Die Ermittler sind unter der Rufnummer (040) 528060 erreichbar.