Medienanstalt SH : 91 Profile entfernt: Tiktok sperrt nach Hinweisen zahlreiche Nazi-Profile

Auf einigen Profilen wurden Kennzeichen wie etwa Hakenkreuze und SS-Runen oder Totenköpfe gezeigt. Die bei Recherchen entdeckten Inhalte hätten gegen Paragraf 86a des Strafgesetzbuchs verstoßen.

Norderstedt | Die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) in Norderstedt ist gegen rechtsextreme Profile auf der Social-Media-Plattform Tiktok vorgegangen. Das Unternehmen habe 91 Profile entfernt, die Kennzeichen wie Hakenkreuze und SS-Runen oder Totenköpfe zeigten, teilte die MA HSH am Donnerstag (29. Juli) mit. Sie stammten aus dem Bundesgebiet. Die be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.