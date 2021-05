Norderstedt : Jugendliches Räuber-Duo stiehlt 16-Jährigem das Smartphone – Festnahme

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um Jugendliche, die bereits polizeibekannt sind.

Norderstedt | In Norderstedt ist am Mittwoch (19. Mai) gegen 14.30 Uhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher von zwei anderen Jugendlichen ausgeraubt worden. Das teilte Polizeisprecher Kai Hädicke-Schories mit. Demnach forderten sie den 16-Jährigen an der Heidbergstraße auf, sein Handy herauszurücken. Dabei setzten sie auch Gewalt ein. Tatverdächtige konnten schnell e...

