Im Wert von über 13.000 Euro : Renault Kadjar von Autohaus-Gelände in Norderstedt gestohlen

Wann genau das Fahrzeug gestohlen wurde, ist unklar. Die Polizei grenzt den Zeitraum auf Mittwochabend bis Freitagnachmittag ein und sucht nun nach Zeugen.

21. Juni 2021, 13:36 Uhr

Norderstedt | In der vergangenen Woche ist in Norderstedt ein Renault Kadjar vom Gelände eines Autohauses am Hummelsbütteler Steindamm gestohlen worden. Das teilte Polizeisprecher Lars Brockmann am Montag (21. Juni) mit. Demnach muss sich der Diebstahl des dunkelblauen SUVs zwischen Mittwochabend und Freitagnachmittag (16. bis 18. Juni) ereignet haben.

Schaden von rund 13.000 Euro

Erst am Freitag ist der Diebstahl aufgefallen. Der Renault Kadjar stand im Außenbereich des Autohauses. Das Fahrzeug war nicht zugelassen. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Schaden bei mehr als 13.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist in diesem Zusammenhang auf der Suche nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (040) 528060 entgegen.