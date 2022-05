Norderstedt : Radfahrer stiehlt Spaziergängerin die Handtasche – Polizei ermittelt

Als die 47-Jährige mit ihrem Hund spazieren ging, näherte sich plötzlich der Radfahrer und entriss ihr in voller Fahrt die Handtasche.

Norderstedt | Es ging alles sehr schnell, Zeit, zu reagieren, blieb einer 47-jährigen Spaziergängerin in Norderstedt nicht. Als sie am Freitag (27. Mai) mit ihrem Hund im Park an der Pellwormstraße spazieren ging, wurde sie von einem Radfahrer bestohlen. Das teilte Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann mit. Demnach war die Frau gegen 19.20 Uhr in dem Park spazie...

