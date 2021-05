Auch der Führerschein fehlte : Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Norderstedt

Der 27-Jährige gab anschließend zu, den Führerschein aufgrund einer früheren Alkoholfahrt verloren zu haben.

Norderstedt | Polizeistreifen im Kreis Segeberg haben am vergangenen Wochenende (30. April bis 2. Mai) gleich mehrere Autofahrer gestoppt, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. Darunter auch ein 27-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg, der in Norderstedt geschnappt wurde. Mann war ohne Führerschein unterwegs Er fuhr am Sonntagmorgen (2. Mai) gegen 4 Uhr ...

