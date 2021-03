Norderstedt : Polizei schnappt betrunkenes Einbrecher-Duo auf frischer Tat

Die beiden 24 und 26 Jahre alten Männer hatten eine Garage geöffnet und Werkzeug gestohlen. Dabei wurden sie beobachtet.

Norderstedt | Die Polizei in Norderstedt hat am Freitag (19. März) ein Einbrecher-Duo auf frischer Tat erwischt und festgenommen. Wie Polizei-Pressesprecher Kai Hädicke-Schories am Montag (22. März) mitteilte, versuchten die beiden 24 und 26 Jahre alten Männer gegen 8.40 Uhr, im Bereich der Straßen Harckesheyde und Schulweg in Häuser und Garagen einzubrechen. Vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.